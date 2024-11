Como funciona a votação da Bola de Ouro; Vini Júnior é favorito Como funciona a votação da Bola de Ouro; Vini Júnior é favorito Folha Vitória|Do R7 28/10/2024 - 09h10 (Atualizado em 28/10/2024 - 09h10 ) twitter

Bola de Ouro

A Bola de Ouro, que será entregue nesta segunda-feira (28), às 16 horas, é uma premiação criada pela revista francesa France Football, uma das mais respeitadas do mundo. O prêmio é entregue ao melhor jogador da temporada, eleito por uma comissão formada por 100 jornalistas.A "Ballon d'Or" foi entregue de forma independente, entre 1956 e 2009. Nas edições de 2010 a 2015, a premiação foi unificada com o prêmio da Fifa ao melhor jogador do mundo, mas voltou a ser independente a partir de 2016 e segue assim até hoje. Já o prêmio da Fifa passou a se chamar "The Best".

