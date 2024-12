Como ver a retrospectiva 2024 completa do Spotify? Veja passo a passo A análise personalizada já está disponível no aplicativo de música Folha Vitória|Do R7 05/12/2024 - 01h08 (Atualizado em 05/12/2024 - 01h08 ) twitter

O final do ano chegou, e com ele uma das tradições mais aguardadas pelos fãs de música: a retrospectiva anual do Spotify. O Spotify Wrapped 2024 já está disponível, reunindo informações sobre as músicas, artistas, gêneros e podcasts que marcaram seu ano de forma personalizada. A retrospectiva traz gráficos coloridos, insights detalhados sobre o que você ouviu ao longo de 2024 e até novidades interativas, como testes e rankings comparativos. Para acessar o seu Wrapped, é muito simples:• Abra o aplicativo do Spotify no seu smartphone;• Procure por um banner ou notificação na página inicial destacando o Wrapped 2024;• Clique na opção e aproveite para ver os seus hits favoritos.

Não perca a chance de descobrir tudo sobre sua experiência musical em 2024! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

