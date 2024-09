Competição de surfe agita Ponta da Fruta neste fim de semana Surfista Eric Grattz pode ser campeão em três categorias diferentes no Hang Loose Espírito Santo 2024, que acontece sábado (14) e domingo... Folha Vitória|Do R7 11/09/2024 - 15h22 (Atualizado em 11/09/2024 - 15h22 ) ‌



Revelação do surfe capixaba, Eric Grattz vai encarar as ondas da Praia do Buraco para a disputa da terceira e última etapa do Hang Loose Espirito Santo 2024. A competição acontece no próximo fim de semana, entre os dias 14 e 15 de setembro, em Ponta da Fruta, em Vila Velha.

