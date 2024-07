Folha Vitória |Do R7

Concessionária Eco101 é condenada por fraudes em contrato de concessão da BR-101 Foto: Reprodução A concessionária Eco101 foi condenada por fraudes no contrato da gestão e duplicação da BR-101, nos trechos...

‌



A+

A-

A concessionária Eco101 foi condenada por fraudes no contrato da gestão e duplicação da BR-101, nos trechos do Espírito Santo e da Bahia. A sentença da Justiça Federal foi publicada nesta quinta-feira (11). Com a ação, foram estabelecidas punições para a concessionária.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• EZVIZ participa da Eletrolar Show 2024 com produtos de casa inteligente e IoT

• Quem são os capixabas que estarão nos bastidores na Olimpíada de Paris-2024

• Vídeo: homem conhecido como Beiçola é velado com pagode e cerveja em bar de Goiás: "Vontade dele"