Concurso da Ceasa: Inscrições prorrogadas para salários de até R$ 8,1 mil Foto: Thiago Soares/ Folha Vitória As inscrições para o concurso público das Centrais de Abastecimento do Espírito Santo...

Alto contraste

A+

A-

As inscrições para o concurso público das Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa-ES), localizada em Cariacica, foram prorrogadas. Iniciadas no dia 28 de maio, o prazo final era até quinta-feira (04). No entanto, a nova data limite para se inscrever será no dia 14 de julho.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Publicidade

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Menino de 5 anos ganha festa de aniversário com tema dos Correios

• Acidente: pastor morre após bater com moto em mureta da Rodovia do Contorno

• Desmotivado? Veja o segredo para manter a motivação nos exercícios



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.