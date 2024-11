Concurso do BNDES com salário de R$ 20,9 mil: veja como consultar gabarito Concurso do BNDES com salário de R$ 20,9 mil: veja como consultar gabarito Folha Vitória|Do R7 14/10/2024 - 12h10 (Atualizado em 14/10/2024 - 12h10 ) twitter

Concurso do BNDES

A Fundação Cesgranrio, responsável pelo concurso público do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), divulgou nesta segunda-feira (14) o gabarito oficial das provas.>> Siga o Folha Vitória no LinkedIn e fique por dentro das vagas de emprego abertasAo todo, são oferecidas 150 vagas para o cargo de analista, distribuídas em 13 áreas de atuação: administração, análise de sistemas, arquitetura e urbanismo, arquivologia digital, ciências contábeis, ciência de dados, comunicação social, direito, economia, engenharia e psicologia organizacional.A remuneração inicial é de R$ 20,9 mil. Além disso, é oferecido benefício de assistência à saúde, assistência educacional, plano de previdência complementar e outros benefícios.LEIA TAMBÉM:>> Cidades da Grande Vitória têm mais de 2 mil vagas de emprego>> IEL-ES abre 18 vagas de estágio com bolsas de até R$ 1,3 mil>> Prefeitura no ES abre concurso com 200 vagas e salários de até R$ 4 milComo consultar o gabarito do concurso do BNDES?O gabarito oficial das provas objetivas do concurso público do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), aplicadas neste domingo (13), foram disponibilizadas no site da Fundação Cesgranrio.O resultado do concurso está previsto para ser divulgado em 30 de janeiro de 2025.

