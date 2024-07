Folha Vitória |Do R7

Concurso PMES: inscrições prorrogadas e salários atrativos Foto: Divulgação / PMES As inscrição para o concurso público da Polícia Militar do Espírito Santo foram prorrogadas até...

As inscrição para o concurso público da Polícia Militar do Espírito Santo foram prorrogadas até o dia 23 de julho. Os candidatos, que teriam somente até a segunda-feira (08) para se inscrever, terão uma nova chance de realizar a inscrição, que continua sendo por meio do site eletrônico.

