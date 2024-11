Condutor sem habilitação é detido após empinar moto na frente da Guarda Municipal Condutor sem habilitação é detido após empinar moto na frente da Guarda Municipal Folha Vitória|Do R7 21/10/2024 - 22h48 (Atualizado em 21/10/2024 - 22h48 ) twitter

Condutor sem habilitação é detido após empinar moto na frente da Guarda Municipal

Um motociclista de 19 anos, não habilitado, foi detido após empinar a moto na frente da Guarda Municipal de Vila Velha enquanto trafegava no bairro Novo México, nesta segunda-feira (21). LEIA TAMBÉM: Homem é preso após matar cachorro enforcado em Marechal FlorianoPolícia apreende 240 kg de maconha em geladeira; veja vídeo!VÍDEO | Turista pede para ciclista sair do calçadão e é espancado em GuarapariO caso ocorreu durante um patrulhamento pelo bairro na tarde desta segunda-feira. Os agentes deram ordem de parada, mas o condutor não obedeceu e fugiu. Ele foi seguido pelos bairros Santos Dumont, Vila Nova, Araçás e Guaranhum, quando foi alcançado. De acordo com os agentes da Guarda, durante a fuga o condutor pôs diversas pessoas em risco.

