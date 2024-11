Conectividade para missão crítica é tema no evento BWP Conectividade para missão crítica é tema no evento BWP

A SC CapRock - operação brasileira do grupo Speedcast e a Briskcom, empresa voltada em soluções de telecomunicações por satélite para o mercado de energia onshore, estarão presentes no Brazil Windpower 2024 para apresentar suas mais recentes soluções de conectividade para o setor eólico. Durante o evento, que ocorre entre os dias 22 e 24 de outubro, no São Paulo Expo, as empresas mostram as opções de comunicação que Starlink e OneWeb oferecem para atender à crescente demanda por largura de banda em locais remotos e inóspitos.

