Confira o novo DLC de Total War: WARHAMMER III, Omens of Destruction Confira o novo DLC de Total War: WARHAMMER III, Omens of Destruction Folha Vitória|Do R7 26/11/2024 - 21h48 (Atualizado em 26/11/2024 - 21h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

DLC Omens of Destruction

A SEGA® Europe Limited e a Creative Assembly Limited anunciam o DLC Omens of Destruction para Total War: WARHAMMER III, com lançamento em 12 de dezembro. O novo pacote marca a chegada do 100º Senhor Lendário ao vasto universo da série WARHAMMER, e traz novos conteúdos para os exércitos de Khorne, Reinos Ogreiros e Orcs e Goblins, incluindo Senhores Lendários, unidades de batalha, recursos de campanha e conteúdo gratuito para todos que possuem o jogo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Professor é preso suspeito de abuso sexual de alunos no ES

Homem que nasceu "sem ânus" revela como é a rotina: “Todo dia”

Síndrome do fim de ano: entenda causas e sintomas da condição