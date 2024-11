Confira quem vai disputar o título do 1º Rede Vitória Open de Tênis Confira quem vai disputar o título do 1º Rede Vitória Open de Tênis Folha Vitória|Do R7 27/10/2024 - 00h08 (Atualizado em 27/10/2024 - 00h08 ) twitter

Rede Vitória Open de Tênis

O domingo (27) será especial para o tênis capixaba, com as finais do 1º Rede Vitória Open de Tênis. O torneio faz homenagem aos 40 anos de Rede Vitória e termina neste domingo, com as finais das categorias nas quadras da Praça dos Namorados, em Vitória.Depois de dois dias de muita disputa e também de muito calor, chegou a hora de conhecer os campeões.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

