Confronto em São Pedro termina com morte e ônibus depredado

Confronto em São Pedro

Um tiroteio entre policiais militares e criminosos na região de São Pedro, em Vitória, terminou na morte de um suspeito na noite desta quinta-feira (28). O caso gerou protestos na Rodovia Serafim Derenzi. Um ônibus do sistema Transcol chegou a ser depredado.Segundo a polícia, durante um patrulhamento preventivo no alto do Morro Santos Reis, militares da Força Tática se depararam com suspeitos armados. Houve uma troca de tiros e um dos suspeitos foi baleado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este trágico incidente.

