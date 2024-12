Conheça as instituições que vão receber o apoio do IAB em 2025 Conheça as instituições que vão receber o apoio do IAB em 2025 Folha Vitória|Do R7 03/12/2024 - 20h28 (Atualizado em 03/12/2024 - 20h28 ) twitter

Instituto Americo Buaiz

As instituições mais votadas foram apresentadas nesta terça-feira (03)O Instituto Americo Buaiz (IAB) anunciou o resultado da votação para definir as oito instituições que receberão apoio em 2025. Com um total de 43.851 participantes e 187.454 votos, o processo elegeu organizações de destaque em quatro eixos temáticos: Meio Ambiente, Cultura, Pessoa com Deficiência (PCD) e Esporte.Instituições vencedoras em cada eixo Meio ambiente: Instituto Últimos Refúgios e Instituto Marcos Daniel (46.799 votos).Cultura: Associação Shalon e Montanha da Esperança (46.929 votos).Pessoa com deficiência (PCD): Cariacica Down e APAE de Cariacica (46.634 votos).Esporte: Instituto PEB e Instituto Meninas do ES (47.095 votos) – o eixo mais disputado.

