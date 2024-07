Conheça os ganhadores do Prêmio Ser Humano 2024

No dia 12 de agosto serão conhecidos os premiados da 13ª edição do Prêmio Ser Humano (PSH) promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos-Seccional Paraná (ABRH-PR). Nesta edição, 24 empresas se inscreveram, com um total de 34 projetos. A premiação acontecerá no dia 12/08 (segunda-feira), às 19h, no Campus da Indústria - Federação das Indústrias do Paraná (Fiep).

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.