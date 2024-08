Contagem Regressiva para DRAGON BALL: Sparking! ZERO Começa! Foto: Bandai Namco/Divulgação A Bandai Namco Entertainment America Inc. revelou durante a gamescom 2024 que os personagens... Folha Vitória|Do R7 20/08/2024 - 19h11 (Atualizado em 20/08/2024 - 19h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Bandai Namco Entertainment America Inc. revelou durante a gamescom 2024 que os personagens protagonistas da saga Buu, Ultimate Gohan e Super Buu estarão no elenco de 163 lutadores de DRAGON BALL: Sparking! ZERO.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Cores do inverno na Grande Vitória: veja fotos de paisagens de tirar o fôlego

• Blizzard na gamescom 2024: aniversário de Warcraft, Overwatch 2 e Diablo IV

• Papo de Mercado ABIHPEC debate nova era da indústria de HPPC