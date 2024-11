Contas laranja avançam e preocupam setor financeiro Contas laranja avançam e preocupam setor financeiro Folha Vitória|Do R7 08/11/2024 - 12h50 (Atualizado em 08/11/2024 - 12h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A crescente digitalização do setor financeiro aumentou significativamente o risco de fraudes sofisticadas, afetando tanto indivíduos como instituições, sendo um dos mais preocupantes o fenômeno das contas laranja. De acordo com o Relatório Global de Crimes Financeiros Nasdaq Verafin 2024, 47% dos profissionais que atuam no combate aos crimes financeiros consideram a atividade dos chamados “laranjas” como uma das principais ameaças ao sistema financeiro. No Brasil, dados divulgados ano passado pela Serasa Experian apontaram que mais de 1,6 milhão de consumidores poderiam ser considerados "laranjas”, e que a modalidade gerou prejuízo de R$ 2,5 bilhões ao setor em 2022.Um “laranja” é alguém que facilita a lavagem de dinheiro movimentando fundos ilícitos por meio de sua conta bancária. Isso pode acontecer de forma consciente, quando há colaboração deliberada com uma rede criminosa, ou inconscientemente, quando se é induzido a emprestar a conta para criminosos ou ainda o caso de terceiros assumirem o controle da conta sem consentimento. Saiba mais sobre como as contas laranja impactam o setor financeiro e as medidas de prevenção no nosso parceiro Folha Vitória. Leia Mais em Folha Vitória: Advogado explica requisitos para obter usucapião de imóvel

Mercado da audição cresce enquanto brasileiros escutam menos

Blast R6: Black Dragons vence em estreia no Major Montreal e está a uma vitória da segunda fase