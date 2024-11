Contorno de Vitória: trânsito terá mudanças para obras no viaduto Contorno de Vitória: trânsito terá mudanças para obras no viaduto Folha Vitória|Do R7 15/10/2024 - 23h08 (Atualizado em 15/10/2024 - 23h08 ) twitter

Contorno de Vitória

A partir desta quarta-feira (16), motoristas que seguem pelo Contorno de Vitória devem ficar atentos às mudanças no trânsito no quilômetro 293 da BR-101, em Cariacica. Uma nova fase de obras de construção do viaduto no local terá início e vai alterar o fluxo nas pistas tanto no sentido norte, quanto no sul.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

