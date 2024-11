Convento da Penha terá quermesse com programação cultural para arrecadar recursos Convento da Penha terá quermesse com programação cultural para arrecadar recursos Folha Vitória|Do R7 21/11/2024 - 11h09 (Atualizado em 21/11/2024 - 11h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Convento da Penha

O Convento da Penha, em Vila Velha, promove neste sábado (23) a 1ª Quermesse da Penha, iniciativa voltada à arrecadação de recursos para a manutenção do espaço e apoio às ações ligadas à tradicional Festa da Penha. Organizado em parceria com a Associação dos Amigos do Convento, o evento terá comidas típicas, apresentações culturais, brincadeiras e um bingo solidário.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

ICMS de medicamentos será reajustado no ES a partir de dezembro

Cidades do ES recebem dois novos alertas de chuva; veja previsão

Marvel Rivals apresenta Hawkeye em trailer de gameplay