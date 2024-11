Coordenadora de escola tem pernas amputadas em acidente e família pede ajuda Coordenadora de escola tem pernas amputadas em acidente e família pede ajuda Folha Vitória|Do R7 22/11/2024 - 20h29 (Atualizado em 22/11/2024 - 20h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imagem da matéria

Um grave acidente na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, resultou na amputação das pernas da coordenadora de uma escola particular no município no início da semana, e a família abriu uma vaquinha para ajudar no tratamento.A vítima do acidente é Luana Pittizer, de 38 anos, que continua internada. O acidente aconteceu no dia 19, véspera do feriado da Consciência Negra. Luana estava de moto e se envolveu em uma colisão com uma carreta.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre essa história comovente.

Leia Mais em Folha Vitória:

Mulher é internada após ser agredida pelo marido em Vila Velha

Path of Exile 2: GGG Live revela detalhes do acesso antecipado

Falso paciente furta bolsas de funcionários de unidade de saúde em Vitória