Coreia do Sul ponto a ponto: entenda o que aconteceu e o que é lei marcial

Recentes acontecimentos na Coreia voltaram a colocar o termo lei marcial em evidência, levantando dúvidas sobre o que esse recurso significa e quando ele é utilizado. A aplicação dessa medida excepcional gerou repercussão internacional e acendeu discussões sobre direitos civis e estabilidade política na região. A lei marcial é um regime especial em que as autoridades civis são substituídas temporariamente por militares em situações de crise extrema, como conflitos armados, desastres naturais ou colapsos do governo. Sob esse regime, os direitos e liberdades civis podem ser suspensos, e decisões administrativas passam a ser tomadas pelas forças armadas. No caso da Coreia, o governo declarou a medida como resposta a protestos massivos que ameaçaram a ordem pública e a segurança nacional. O episódio envolveu manifestações intensas, gerando confrontos entre civis e forças de segurança. Embora as autoridades argumentem que a decisão foi necessária para conter a instabilidade, críticos apontam para possíveis abusos e restrições excessivas às liberdades individuais.

