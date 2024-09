Corpo de menino encontrado há 20 dias ainda não foi liberado A criança sumiu enquanto brincava com amigos na frente de casa, em Linhares. Um homem teria passado de carro, oferecido doces e levado... Folha Vitória|Do R7 03/09/2024 - 05h21 (Atualizado em 03/09/2024 - 05h21 ) ‌



O corpo do menino Nikael Andrade Araújo, de 8 anos, encontrado no Rio Doce, na região do bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, permanece há 19 dias no Instituto Médico Legal (IML) de Vitória.

