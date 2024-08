Corredores, fiquem atentos: Retirada dos kits da Meia Maratona dos Reis Magos se aproxima! Foto: Divulgação Os mais de 1.500 corredores que participarão da Meia Maratona dos Reis Magos, no próximo domingo (18),... Folha Vitória|Do R7 15/08/2024 - 10h16 (Atualizado em 15/08/2024 - 10h16 ) ‌



Os mais de 1.500 corredores que participarão da Meia Maratona dos Reis Magos, no próximo domingo (18), devem ficar atentos à data de entrega do kit atleta. A retirada acontece na sexta-feira (16), de 12h às 18h, e no sábado (17), de 10 às 14h, no Canguru Supermercados, loja Jacaraípe, na Av. Lagoa Juara, em Serra.

