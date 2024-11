Correios fazem leilão de encomendas não entregues; veja como participar Correios fazem leilão de encomendas não entregues; veja como participar Folha Vitória|Do R7 15/10/2024 - 15h49 (Atualizado em 15/10/2024 - 15h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Correios fazem leilão de encomendas não entregues

Os Correios anunciaram a realização de um leilão eletrônico nos dias 4 e 5 de novembro, com a venda de diversos itens classificados como "refugo". Esses produtos são objetos cuja entrega não foi possível, seja por falha nas tentativas de entrega ou por ausência de reclamação por parte do destinatário, ou remetente, dentro do prazo de 90 dias estipulado pelo Código de Defesa do Consumidor.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Folha Vitória:

ES tem 49 obras prioritárias para melhorar infraestrutura, aponta CNI

"Ô, mãe": quem é a Rayanne, fenômeno da internet com vídeos e memes engraçados

IBP promove 1º Congresso Brasileiro de Precatórios