Corretor de imóveis é assassinado em Guarapari Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal Um homem identificado como Carlos Roberto Gonçalves Junior, de 41 anos, conhecido como... Folha Vitória|Do R7 20/07/2024 - 15h33 (Atualizado em 20/07/2024 - 15h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um homem identificado como Carlos Roberto Gonçalves Junior, de 41 anos, conhecido como Carlinhos Corretor, foi assassinado com três tiros na cabeça na manhã deste sábado (20) no bairro Village do Sol, em Guarapari.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Vendedor de coco faz vaquinha após ter caminhão incendiado em Camburi; veja como ajudar

• Corretor de imóveis é morto com tiros na cabeça; polícia suspeita de emboscada

• Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 53 milhões neste sábado