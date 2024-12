Corrida de rua interdita avenidas de Vitória neste domingo; veja mudanças As ruas serão interditadas para a realização da última etapa do Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series Folha Vitória|Do R7 07/12/2024 - 10h49 (Atualizado em 07/12/2024 - 10h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O trânsito em algumas avenidas de Vitória será interditado neste domingo (08) em função da última etapa do Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series. Os participantes vão percorrer avenidas como Marechal Mascarenhas de Moraes. LEIA TAMBÉM: Incêndio atinge prédio após possível vazamento de gásCariacica impõe limite de horário para distribuidoras de bebidasInfância nas ruas: 180 crianças e adolescentes vivem nas ruas do ESCom isso, para garantir o bom andamento da prova e a segurança dos condutores de veículos e pedestres, a Guarda Civil Municipal de Vitória estará presente no evento orientando os presentes e passantes. A corrida, que começa às 6h30, terá largada na Praça do Papa e opções de 5km e 10 km de trajeto. Segundo a Prefeitura de Vitória, guardas ficarão espalhados por alguns locais da corrida, auxiliando motoristas que passarem na região. Confira algumas áreas que serão interditadas:

Não perca os detalhes sobre as interdições e como isso pode afetar seu trajeto; consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Lotofácil: prêmio acumula e vai a R$ 4,5 milhões; veja números

Quina: confira os números sorteados; prêmio acumulou

Caminhão com botijas de gás tomba e deixa feridos em Afonso Cláudio