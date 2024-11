CPI das Bets convoca Gusttavo Lima e convida Felipe Neto para deporem CPI das Bets convoca Gusttavo Lima e convida Felipe Neto para deporem Folha Vitória|Do R7 26/11/2024 - 21h48 (Atualizado em 26/11/2024 - 21h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

CPI das Bets

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets aprovou, nesta terça-feira (26), a convocação do cantor sertanejo Gusttavo Lima e o convite para o influenciador digital Felipe Neto para que eles expliquem a relação com empresas de apostas esportivas online, as chamadas bets. Enquanto Lima é obrigado a comparecer por ter sido convocado, Felipe Neto pode decidir se comparece, ou não, por ter sido apenas convidado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Professor é preso suspeito de abuso sexual de alunos no ES

Homem que nasceu "sem ânus" revela como é a rotina: “Todo dia”

Síndrome do fim de ano: entenda causas e sintomas da condição