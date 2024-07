Craque deixa o time após polêmica com torcedores Foto: Divulgação/Rio Branco A derrota para a Desportiva Ferroviária por 2 a 0 na noite de terça-feira continua causando... Folha Vitória|Do R7 17/07/2024 - 15h00 (Atualizado em 17/07/2024 - 15h00 ) ‌



A derrota para a Desportiva Ferroviária por 2 a 0 na noite de terça-feira continua causando estragos no Rio Branco. No início da tarde desta quarta-feira (17), o clube anunciou a saída do meia Rhayner.

