Credores aprovam plano de recuperação judicial do Grupo João Santos, dono da Rede Tribuna
Folha Vitória|Do R7
07/11/2024 - 12h10 (Atualizado em 07/11/2024 - 12h10 )

Foto: Thiago Soares/Folha Vitória

O plano de recuperação judicial do Grupo João Santos, dono da Rede Tribuna e da Cimento Nassau, foi aprovado nesta quarta-feira (6) com aval de 59,91% dos credores que estavam presentes na assembleia-geral. Segundo informações da Rede Tribuna, durante a reunião, os representantes do grupo apresentaram uma nova proposta, que dobrou o valor a ser pago aos credores trabalhistas.

