Crescimento no setor de tratamento de cabelo impulsiona nova marca nacional Crescimento no setor de tratamento de cabelo impulsiona nova marca nacional Folha Vitória|Do R7 31/10/2024 - 21h29 (Atualizado em 31/10/2024 - 21h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O mercado brasileiro de cuidados capilares está em plena expansão. No primeiro bimestre de 2023, o setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (HPPC) cresceu 14,1% em relação ao ano interior e a expectativa é de que o segmento de tratamento dos cabelos ultrapasse R$ 27 bilhões até 2027. Nesse cenário de crescimento, a Beautycolor Company aposta no lançamento da Headline, uma marca com foco em tratamento capilar. O portfólio contempla oito linhas e 56 itens, todos 100% veganos, que podem ser usados diariamente em casa, sem alterar a rotina e sem a intervenção de um cabeleireiro. “Cada consumidora busca resultados específicos para seus cabelos, como volume, alinhamento, brilho ou hidratação; e a Headline traz uma variedade de opções para atender um público amplo”, afirma Fabrício Bonin, CEO da Beautycolor Company. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro das novidades do setor! Leia Mais em Folha Vitória: Motorista de aplicativo tem carro levado por bandidos na Serra

VÍDEO | Dona de brechó gritou por socorro antes de ser estrangulada na Serra

"Se fosse um país, ES seria 2º maior produtor de café do mundo", diz especialista