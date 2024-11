Criança de 9 anos que matou animais é psicopata? Especialistas explicam o que pode ser caso Criança de 9 anos que matou animais é psicopata? Especialistas explicam o que pode ser caso Folha Vitória|Do R7 17/10/2024 - 16h50 (Atualizado em 17/10/2024 - 16h50 ) twitter

Criança de 9 anos que matou animais

No último domingo (13), um caso chocante ocorreu em Nova Fátima, Paraná. Uma criança de apenas 9 anos invadiu uma fazendinha hospital veterinário e matou 23 animais, entre eles 20 coelhos e três porquinhos-da-índia. O incidente rapidamente viralizou nas redes sociais, levantando questões sobre a origem de comportamentos violentos na infância e a relação com possíveis transtornos mentais, como a psicopatia.

Saiba mais sobre este caso alarmante e as implicações psicológicas no site do nosso parceiro Folha Vitória.

