Criança que matou 23 animais não responderá criminalmente

A criança, de 9 anos, que matou 23 animais em uma fazendinha em Nova Fátima, no Norte do Paraná, não responderá criminalmente pelo massacre. A violência foi registrada no domingo (13), um dia após o espaço ser inaugurado na cidade. LEIA TAMBÉM:Psicólogo era considerado “tio” do assassino, diz investigação da PCAtacadão abre 40 vagas de emprego no ES; veja como se candidatarES tem 49 obras prioritárias para melhorar infraestrutura, aponta CNIO menino, que visitou o lugar no dia anterior, invadiu o local, com um cachorro, e mutilou os animais.

Para entender todos os detalhes desse caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

