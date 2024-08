Crime Chocante: Enteado Confessa Assassinato da Madrasta por Drogas Foto: Montagem / Folha Vitória O suspeito de assassinar a madrasta Solange Ferreira de Souza, de 54 anos, em Feu Rosa,... Folha Vitória|Do R7 16/08/2024 - 23h05 (Atualizado em 16/08/2024 - 23h05 ) ‌



O suspeito de assassinar a madrasta Solange Ferreira de Souza, de 54 anos, em Feu Rosa, na Serra, teria cometido o crime porque queria dinheiro para comprar drogas. No dia do crime, registrado no dia 10 de agosto, o enteado da vítima a atacou com o cabo de uma guitarra e golpeou o rosto e pescoço com uma faca.

