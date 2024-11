Criminosos roubam carros de locadora na Serra e sofrem acidente na fuga Criminosos roubam carros de locadora na Serra e sofrem acidente na fuga Folha Vitória|Do R7 06/11/2024 - 14h11 (Atualizado em 06/11/2024 - 14h11 ) twitter

Os criminosos invadiram uma locadora de veículos na Serra e furtaram dois carros. O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (6). Pouco tempo após o roubo, um dos veículos levados se envolveu em um acidente no bairro Jardim Tropical.De acordo com testemunhas, o motorista suspeito dirigia em alta velocidade e perdeu o controle, atingindo três carros estacionados. Dois dos veículos atingidos ainda permaneciam no local pela manhã, enquanto o terceiro foi removido pelo proprietário. Os moradores informaram que boletins de ocorrência já foram registrados.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

