Criminosos são presos usando carro de motorista de app desaparecido Criminosos são presos usando carro de motorista de app desaparecido Folha Vitória|Do R7 23/11/2024 - 04h27 (Atualizado em 23/11/2024 - 04h27 ) twitter

Dois criminosos foram presos na noite de quinta-feira (21) utilizando o carro de um motorista de aplicativo que está desaparecido desde segunda-feira (18). Um dos detidos é menor de idade e ambos têm mandados da polícia em aberto contra eles.Os militares identificaram o veículo através de cerco eletrônico, e abordaram o carro no cruzamento da Avenida Leitão da Silva com a Avenida César Hillal. De acordo com o comandante geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, um cão policial farejou o interior do veículo e detectou vestígios de drogas.

