Criminosos sequestram 7 ônibus e bloqueiam estrada no Rio

Um grupo criminoso sequestrou sete ônibus para bloquear a Estrada do Itanhangá, na zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (16). A via, que dá acesso às comunidades da Muzema, Tijuquinha e Rio das Pedras, foi interditada nos dois sentidos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre essa situação alarmante.

