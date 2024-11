Criminosos sequestram 9 ônibus para fazer barricada em rua do Rio Criminosos sequestram 9 ônibus para fazer barricada em rua do Rio Folha Vitória|Do R7 16/10/2024 - 15h49 (Atualizado em 16/10/2024 - 15h49 ) twitter

Criminosos sequestram 9 ônibus para fazer barricada em rua do Rio

Nove ônibus que circulavam na região da Muzema, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, foram sequestrados e utilizados por criminosos como barricada, nesta quarta-feira (16). LEIA TAMBÉM:Stalking: o crime que atormenta quase 4 vítimas por dia no ESVÍDEO | Mecânico de 64 anos é morto a tiros na frente de casa em Vila VelhaMortes de criança, de jovem em velório e de mulher têm ligação, diz delegadoSegundo o Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro (Rio Ônibus), passageiros e motoristas foram liberados para que apenas os veículos fossem usados para obstruir a via. Quadrilhas da comunidade da Tijuquinha, na mesma região, foram alvo de uma operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, o objetivo da ação é evitar disputas territoriais entre grupos rivais na região.

