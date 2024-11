Crueldade: motorista de app foi morto com facadas e pedrada no rosto Crueldade: motorista de app foi morto com facadas e pedrada no rosto Folha Vitória|Do R7 27/11/2024 - 19h49 (Atualizado em 27/11/2024 - 19h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cleber Sales Lopes, motorista de aplicativo de 44 anos que estava desaparecido desde a última segunda-feira (18), foi morto com requintes de crueldade após tentar fugir de assalto que envolveu quatro pessoas, sendo dois menores de idade. O corpo dele foi encontrado próximo à Rodovia do Contorno, na altura do bairro Jacuhy, na Serra.Suspeitos do crime, Maycon Vinícios Santos Silva, de 21 anos, foi preso e encaminhado ao presídio de Viana, e Ana Rilery Chaves Alves, de 19 anos, foi detida e encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica na terça-feira (26). O adolescente de 14 anos e a menor de 17 anos foram encontrados no Morro da Garrafa, em Vitória, e a polícia vai instaurar um termo de apuração de ato infracional contra os dois.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este caso chocante.

Leia Mais em Folha Vitória:

Homem reclama de bagunça dentro de casa e é esfaqueado pela mulher

Balconista agredida a marteladas busca filho desaparecido no ES

Throne and Liberty: nova arma e novo trailer do episódio de Secret Level