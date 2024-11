Cruzeiro perde o título da Copa Sul-Americana para o Racing Cruzeiro perde o título da Copa Sul-Americana para o Racing Folha Vitória|Do R7 24/11/2024 - 01h48 (Atualizado em 24/11/2024 - 01h48 ) twitter

Cruzeiro perde o título da Copa Sul-Americana para o Racing

Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Finalista da Copa Sul-Americana pela primeira vez, o Cruzeiro parou por aí. No início da noite deste sábado (23), o time mineiro perdeu para o Racing por 3 a 1, na final da competição disputada em jogo único no estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.Campeão da Copa Sul-Americana, o Racing faturou 6 milhões de dólares (cerca de R$ 34,8 milhões) pelo título inédito. Já o Cruzeiro vai embolsar 2 milhões de dólares (cerca de R$ 11,6 milhões) pelo vice-campeonato.

