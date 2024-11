Cubio anuncia sua primeira Game Jam no Brasil com premiação de até R$ 60 mil Cubio anuncia sua primeira Game Jam no Brasil com premiação de até R$ 60 mil Folha Vitória|Do R7 04/11/2024 - 17h50 (Atualizado em 04/11/2024 - 17h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cubio Game Jam

O Cubio, um novo jogo sandbox lançado no mês passado pela Gameforge e a desenvolvedora canadense 01Studio, anunciou sua primeira Game Jam no Brasil, convidando desenvolvedores de jogos de todas as habilidades a participarem de um desafio emocionante e criativo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Motorista de aplicativo é vítima de golpe e perde carro em assalto

Casa da Rosa abre curso de enfeites de Natal para mulheres na Serra

Vanderlande Brasil participa da 35ª edição da Movimat