David Almeida é reeleito prefeito de Manaus com 54,59% dos votos
Folha Vitória|Do R7
27/10/2024 - 19h09 (Atualizado em 27/10/2024 - 19h09 )

David Almeida reeleito prefeito de Manaus

Foto: Edmar Barros/Ato Press/Estadão Conteúdo Atual prefeito de Manaus, David Almeida (Avante) foi reeleito com 576.171 votos e vai governar por mais quatro anos a capital do Amazonas. Com 100% das urnas apuradas, Almeida conquistou 54,59% dos votos do eleitorado.David disputou o segundo turno com Capitão Alberto Neto (PL), que somou 45,41 % (479.297 votos).LEIA TAMBÉM:>> Weverson Meireles é eleito prefeito da Serra com 60,48% dos votos válidos>> Vereador reeleito da Serra é detido por boca de urna e declara: “Sou muito querido”>> Veja o resultado da apuração dos votos do 2° turno da SerraA eleição na capital amazonense foi considerada uma das mais equilibradas entre as demais do país. O agora prefeito reeleito se manteve em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto. Já no segundo turno houve um empate técnico com o candidato do PL.*Com informações do R7

