DC Universe Online prepara seu arco mais sombrio para 2025 Em um cenário onde novos jogos live service enfrentam dificuldades, o título se mantém relevante e ganha força com sua base sólida... Folha Vitória|Do R7 04/12/2024 - 17h49 (Atualizado em 04/12/2024 - 17h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O MMO de super-heróis DC Universe Online, que já está ativo há mais de uma década, anuncia grandes novidades para 2025, incluindo mudanças significativas no sistema de progressão, novas histórias e eventos.

Para saber mais sobre as novidades e o futuro do jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Comer pimenta ajuda a prevenir doenças cardíacas; veja benefícios

Hospital Santa Rita abre vagas de emprego em diversas áreas; veja lista

PUBG: BATTLEGROUNDS traz ambientes destrutíveis para Sanhok