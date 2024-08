Debates Cruciais no Cosud: Segurança e Dívidas em Foco Foto: Hélio Filho/Secom O 11º Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) teve início nesta quarta-feira (8), em Pedra... Folha Vitória|Do R7 08/08/2024 - 23h26 (Atualizado em 08/08/2024 - 23h26 ) ‌



O 11º Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) teve início nesta quarta-feira (8), em Pedra Azul, Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo, no Natureza Eco Lodge, tendo as dívidas dos estados e a segurança pública como principais temas a serem debatidos até sábado (10).

