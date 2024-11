Déficit da previdência faz repensar planos de aposentadoria Déficit da previdência faz repensar planos de aposentadoria Folha Vitória|Do R7 24/10/2024 - 12h10 (Atualizado em 24/10/2024 - 12h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dados do Balanço Geral da União, publicado no ano passado, revelam que as projeções das contas da seguridade social deverão apresentar um déficit de R$ 326,20 bilhões, aproximadamente 2,5% do PIB, em 2024.O regime de previdência é baseado na contribuição da população mais jovem que trabalha visando sustentar a aposentadoria daqueles mais idosos que já estão aposentados.Segundo Luiz Antonio Barbagallo, economista da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), “especialistas em contas públicas são unânimes em afirmar que a previdência brasileira é uma bomba-relógio, devendo exigir uma nova reforma”.Ao esclarecer que a base da pirâmide, constituída de trabalhadores na ativa e que sustenta a parte superior, está atualmente encolhendo. Barbagallo destaca que “a parte de cima dos aposentados está ficando maior, devendo em um futuro breve não dispor de recursos para todos que estão ou estarão aposentados. Para agravar a conjuntura, observamos o crescimento da informalidade, sem quaisquer contribuições, que mostra desaceleração dos trabalhadores formais”.Mantendo-se esse ritmo, sem quaisquer providências ou reformas que contenham o déficit, a projeção para 2100 sinaliza a necessidade de R$ 25,5 trilhões para financiá-lo. Saiba mais sobre como o déficit da previdência pode impactar seu futuro e quais alternativas de investimento estão disponíveis consultando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória. Leia Mais em Folha Vitória: Vídeo de casamento debaixo de forte chuva emociona: "Bênção do céu"

Acidente entre dois ônibus e carro deixa 12 feridos na BR-101, em Linhares

OPINIÃO | Botafogo dá aula, Galo é forte e Brasil domina a Libertadores