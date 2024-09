Delegado que prendeu traficante assume nova posição na segurança pública Nomeação de Romualdo Gianordoli foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta quinta (5) Folha Vitória|Do R7 05/09/2024 - 09h31 (Atualizado em 05/09/2024 - 09h31 ) ‌



O delegado da Polícia Civil do Espírito Santo Romualdo Gianordoli, um dos responsáveis pela prisão do traficante mais procurado do Estado, foi nomeado subsecretário de Estado de Inteligência, cargo ligado a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp).

