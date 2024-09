Delicie-se com rolinhos de bacon e queijo irresistíveis Descubra como fazer rolinhos de bacon com queijo derretido que vão conquistar todos os paladares! Uma receita perfeita para o Dia do... Folha Vitória|Do R7 01/09/2024 - 03h30 (Atualizado em 01/09/2024 - 03h30 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Chegou o dia mais crocante e irresistível do ano: o Dia do Bacon! E nada melhor do que aproveitar essa data para se deliciar com uma receita que vai conquistar até os paladares mais exigentes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Ministério da Gestão autoriza concursos com 810 vagas no ICMBio e Ibama

• PF apreende anabolizantes e prende homens que recebiam produto na Serra

• Grave acidente deixa três mortos na ES-482 em Alegre