Demissão de Diniz, rasteira de Gabigol e vingança de Cássio: Cruzeiro sofre com 3 viradas

O Cruzeiro vive uma fase de altos e baixos nesta reta final de temporada. Sob o comando de Fernando Diniz, a equipe conseguiu apenas duas vitórias nos últimos 18 jogos, o que tem gerado insatisfação entre os torcedores. Apesar dos resultados negativos, a diretoria do clube segue apostando no trabalho do técnico e projeta uma continuidade para 2025, confiando em um novo início para a próxima temporada.

