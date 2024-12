Demissão de Milito chega ao Atlético-MG na reta final de 2024: "Veredito final" Demissão de Milito chega ao Atlético-MG na reta final de 2024: "Veredito final" Folha Vitória|Do R7 02/12/2024 - 17h30 (Atualizado em 02/12/2024 - 17h30 ) twitter

Demissão de Milito chega ao Atlético-MG na reta final de 2024

O Atlético-MG vive momentos de incerteza na reta final de 2024. Após uma temporada abaixo das expectativas, com derrotas na Copa do Brasil e na Libertadores, a permanência do técnico Gabriel Milito no comando da equipe está sendo reavaliada pela diretoria alvinegra.

