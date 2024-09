Folha Vitória |Do R7

Desafios legais na regulação dos jogos de azar no Brasil O debate sobre a legalização dos jogos de azar no Brasil envolve questões jurídicas e econômicas, destacando-se os riscos penais associados...

Foto: Divulgação/DINO A regulação dos jogos de azar no Brasil tem gerado debates acalorados, especialmente no que diz respeito aos desafios penais que surgem com essa nova legislação.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.