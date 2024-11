Desafios trazidos pelas mudanças climáticas serão pauta no 35º Encontro Técnico Desafios trazidos pelas mudanças climáticas serão pauta no 35º Encontro Técnico Folha Vitória|Do R7 14/10/2024 - 20h49 (Atualizado em 14/10/2024 - 20h49 ) twitter

Com foco nas mudanças climáticas, as mesas redondas e os painéis do 35º Encontro Técnico da AESabesp trarão discussões sobre tendências e inovações do saneamento. Temas como ESG, sustentabilidade e Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) são alguns destaques deste ano. Soluções tecnológicas e inovações no saneamento para evitar tragédias como as que ocorreram no último final de semana em virtude dos temporais em São Paulo e causaram a morte de sete pessoas serão amplamente debatidas por renomados especialistas. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória! Leia Mais em Folha Vitória: Mulheres performam melhor na liderança, indica pesquisa

