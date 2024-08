Desaparecimento de Elvis: A Busca por um Cão Dócil em Vitória Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal Elvis, como foi nomeado pela equipe da Defesa Civil de Vitória, é um cão macho de porte... Folha Vitória|Do R7 26/08/2024 - 17h51 (Atualizado em 26/08/2024 - 17h51 ) ‌



Elvis, como foi nomeado pela equipe da Defesa Civil de Vitória, é um cão macho de porte grande que foi encontrado correndo entre os carros na Avenida Leitão da Silva. Ele é extremamente dócil, com pelagem preta na cabeça e parte do dorso, e cinza nas patas, rabo e parte do dorso próxima às patas dianteiras.

